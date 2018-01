Sanità, rete di emergenza. Tocco: "Riduzioni e criticità, riordino della sanità fantasma"

"Il riordino della rete ospedaliera ha generato difficoltà nella rete di emergenza in Sardegna, con la riduzione dei posti letto negli ospedali che ha moltiplicato la necessità di trasferimenti d’urgenza per i pazienti da un presidio sanitario ad un altro". E’ il giudizio del consigliere regionale Edoardo Tocco (FI) – vice presidente della commissione salute – che invoca il decollo dell’elisoccorso per evitare che venga superata l’ora di sicurezza nei casi più gravi. "Persistono i pronto soccorso negli ospedali di periferia – spiega il rappresentante degli azzurri - che non possono assicurare, per loro natura, tutte le assistenze specialistiche e costringono i pazienti a successivi trasferimenti in ospedali più attrezzati". Con tutti i rischi che scaturiscono da questa procedura: "Ecco perché occorre il completamento del disegno per affrontare i casi più delicati di emergenza – urgenza sul territorio – conclude Tocco – E’ inconcepibile, con la rete stradale isolana, pensare ad un trasbordo di un paziente in ambulanza dal presidio di Iglesias al Brotzu piuttosto che a Nuoro o Sassari. Il sistema sanitario sardo mostra ancora troppe lacune da colmare per arrivare all’efficienza della rete di emergenza. E’ solo quando si riducono al minimo i tempi di trasporto, evitando la perdita di minuti preziosi e conducendo il paziente negli ospedali che hanno le competenze mediche specialistiche e tecnologiche adeguate, che possono evitarsi conseguenze negative per il paziente".