"Automi" di Maggie S. Lorelli sabato a Sassari

Maggie S. Lorelli (nome scelto come pseudonimo da Margherita Sussarellu) è un’artista poliedrica. Nata ad Alghero nel 1972, si laurea in Lettere all'Università degli Studi di Torino, si diploma in Pianoforte al Conservatorio “G. Verdi” di Torino e in Didattica della Musica al Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma, svolgendo parallelamente studi di composizione. Attualmente è docente di Pianoforte al Liceo musicale di Sassari. Alla passione per la musica affianca quella per la scrittura.



Catartica Edizioni inaugura con il suo “Automi”, romanzo d'esordio, la collana dedicata alla narrativa contemporanea “In Quiete”. Un romanzo che delinea i nostri tempi in maniera piuttosto critica, offrendo spunti di riflessione importanti per capire meglio la nostra società e i suoi mutamenti, la funzione della politica in un tempo in cui i social network e la loro influenza incidono sui comportamenti di tutti, un romanzo che in altri tempi si sarebbe definito “d’avvenire”.



La prima presentazione ufficiale di “Automi” si terrà a Sassari il giorno sabato 27 gennaio, alle ore 18:30, nel salotto della libreria Messaggerie Sarde, in piazza Castello. Ad accompagnare l’autrice sarà il giornalista Vindice Lecis, autore della prefazione del romanzo, e l’editrice Daniela Piras.