Atti vandalici nell'area cani di Baddimanna a Sassari

Due atti vandalici in pochi giorni nell'area cani del parco di Baddimanna hanno impedito ai tanti frequentatori di usufruirne per alcune ore e preoccupato i volontari che gestiscono il parco a titolo completamente gratuito. Si tratta di quella parte di pineta da tempo riservata ai quattro zampe e che da meno di un mese è gestita gratuitamente da alcune persone che si occupano di tenerla in ordine e pulita e di aprire e chiudere il cancello di ingresso secondo gli orari stabiliti in accordo con il Comune di Sassari.



Un'attività a favore di tutta la collettività che evidentemente qualcuno non ha gradito e ha tentato di bloccare con numerosi e ripetuti atti vandalici. I volontari non si sono persi d'animo e continueranno a gestire l'area, perché tutte e tutti ne possano godere al meglio e in totale sicurezza ma chiedono l'aiuto della cittadinanza per denunciare gli atti vandalici e aiutare a individuarne gli autori.



La gestione dell'area cani di Baddimanna rientra in un'iniziativa del Comune di Sassari che, tramite un avviso pubblico, dà in “adozione” aree verdi pubbliche. L’obiettivo è garantire gli interventi di riqualificazione e manutenzione degli spazi, grazie al contributo dei privati che si prendono cura dei luoghi loro assegnati. Il bando non ha scadenza e chiunque lo desideri può partecipare, scegliendo di prendersi cura di uno spazio pubblico.