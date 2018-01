Cosmoprof. Un contest per giovani acconciatori under 25 promosso da Confartigianato

Confartigianato Imprese Sardegna promuove “Hair ring”, un contest per

giovani acconciatori under 25, che si svolgerà dal 16 al 19 marzo al

Cosmoprof di Bologna, il più importante evento italiano dedicato al

mondo del benessere.

Grazie a questa iniziativa, una vera e propria “vetrina” organizzata

dalla Camera Italiana dell’Acconciatura e da Confartigianato

Benessere, con altre associazioni di settore, anche i giovani

professionisti sardi dell’hair style, potranno sfidarsi a colpi di

spazzole, lacca e colori in quattro postazioni ad hoc riservate ai

giovani talenti.



“Continua l’attenzione di Confartigianato Sardegna per valorizzare i

giovani artigiani attraverso ogni iniziativa che sia per loro

un’opportunità – afferma Stefano Mameli, Segretario Regionale di

Confartigianato Imprese Sardegna - per le nuove generazioni di

acconciatori sardi questa è un’occasione unica perché potranno

mostrare le proprie capacità ad un vasto pubblico e alla presenza di

specialisti di alto livello nel settore”. “Infatti - sottolinea Mameli

- il Cosmoprof, è la più prestigiosa manifestazione del settore a

livello internazionale e si pone l’obiettivo di creare un ponte tra le

industrie e i professionisti al fine di innalzare la qualità

dell’intera filiera”.



Moduli e informazioni si trovano sul sito

https://www.sardegnaimpresa.it/cosmoprof/ mentre la domanda di

partecipazione dovrà essere inviata entro e non oltre il 2 febbraio

2018, corredata dalle allegate liberatorie, ad Annamaria Saladino

(annamaria.saladino@cosmeticaitalia.it tel. 0228177324) e per

conoscenza alla vicepresidente nazionale di Confartigianato

Acconciatori, Tiziana Chiorboli, chtiziana@live.it.



Da 50 anni, Cosmoprof Worldwide Bologna è l'osservatorio leader

internazionale sulle tendenze legate al settore della cosmetica e del

mondo beauty. Lo spazio espositivo di Cosmoprof copre l'intero

quartiere fieristico di Bologna Fiere ed è dedicato ai diversi settori

dell'industria cosmetica: Perfumery and Cosmetics, Natural Products,

Packaging, Machinery, Contract Manufacturing and Raw Materials, Beauty

and Spa, Hair and Nails. Numerosi espositori, visitatori e acquirenti

provenienti da tutto il mondo, trasformano la fiera anno dopo anno, in

un vero e proprio “hub” internazionale dove i professionisti e i

decision makers si incontrano per sviluppare il loro business.



La partecipazione è riservata a soggetti fino a 25 anni di età tra

allievi di scuole, dipendenti e giovani imprenditori; per queste

ultime due categorie è richiesta un’esperienza almeno triennale.

Qualora vi fossero talenti di spicco interessati a partecipare, gli

stessi saranno comunque tenuti in considerazione ai fini

dell’eventuale selezione.

La prestazione tecnica è a titolo gratuito, eventuali costi di vitto,

alloggio e rimborsi spese per il viaggio sono a carico dei singoli

partecipanti o delle loro organizzazioni/scuole/saloni di riferimento.

Si chiede a ogni partecipante (acconciatore o truccatore o modello/a)

di voler trasmettere con largo anticipo l’allegato modulo in originale

di manleva responsabilità per danni e rinuncia a compenso remunerativo

debitamente compilato e firmato e la liberatoria.

I materiali (prodotti e attrezzature) per la creazione delle

acconciature e del trucco per le modelle saranno in parte offerti

dalle case produttrici associate a Cosmetica Italia che espongono a

Cosmoprof; è opportuno, in via cautelativa, portare ulteriori

materiali (prodotti e attrezzature) per la creazione delle

acconciature e del trucco per i modelli.



Ogni partecipante potrà preparare nel backstage l’acconciatura e il

trucco dei modelli, mentre l’acconciatura sarà terminata sul ring. Si

rammenta, a tal proposito, che i partecipanti dovranno preoccuparsi di

essere accompagnati dai loro modelli.



Durante l’evento potranno essere effettuate riprese video e scattate

fotografie che saranno utilizzate per fini promozionali, a fronte

della firma sulla liberatoria citata, per l’utilizzo delle immagini da

parte di Camera Italiana dell’Acconciatura. E’ molto importante quindi

che ogni partecipante (acconciatore o truccatore o modello/a) consegni

prima dell’esibizione l’allegata liberatoria in originale debitamente

compilata e firmata. Allo stesso modo per i partecipanti minorenni

sarà necessario presentare il consenso scritto dei genitori e

fotocopia di un documento valido per ogni genitore.



La Camera Italiana dell’Acconciatura, assicurerà ampia visibilità sul

materiale promozionale realizzato per l’iniziativa. In particolare,

grazie all’accordo con Parrucchierando.com, l’intero progetto riceverà

– prima, durante e dopo Cosmoprof – la più allargata copertura media

attraverso il web.