Nicola Sanna a Bratislava per la Fiera Internazionale Danubiusgastro

Diffondere il patrimonio culturale, promuovere le risorse turistiche e agro-alimentari del territorio del nord-ovest. Sono gli obiettivi del Comune di Sassari, in questi giorni a Bratislava in occasione della Fiera Internazionale Danubiusgastro. Una partnership ormai consolidata, quella tra il capoluogo del nord Sardegna e la capitale della Slovacchia. Risale al 2015, infatti, l’inizio dei rapporti con le istituzioni locali, e quella del 2018 è la terza partecipazione alla fiera del turismo e dell’enogastronomia, una delle più importanti dell’est Europa.



Sassari quest’anno si propone come Comune capofila di una nutrita delegazione sarda, composta anche dai Comuni di Sennori e di Bonorva.

All’interno dello stand, coordinato dalla Promoeuro, sono presenti diverse aziende del territorio, Sardinia Wine&Food Island, Giuseppe Ruiu Sea, Cantine Fara, Tenute Olbios, Cantine Li Duni Bades, Tour operator Babajola Viaggi, Cantina Sorres, Cantine Giovanna Chessa, la Societá Agricola Monte Cajaru. La promozione turistica, secondo il sindaco di Sassari, Nicola Sanna, che è anche presidente della rete metropolitana, deve essere dell’intera area del nord ovest della Sardegna.



È necessario valorizzare il patrimonio non solo enogastronomico ma anche storico-culturale del territorio, ampliare l’offerta e migliorare la fruizione.

Una volontà che è stata ribadita anche negli appuntamenti istituzionali che hanno avuto luogo, ieri, 25 gennaio. L’incontro con l’ambasciatore italiano in Slovacchia, Gabriele Meucci, è avvenuto nella sua residenza privata. Ospiti dell’ambasciatore, oltre alla delegazione sarda, anche gli ambasciatori della Grecia, del Giappone, di Cipro, della Spagna e della Germania.

Nicola Sanna ha illustrato a Gabriele Meucci l’offerta culturale del territorio, soffermandosi in particolare sulle due storiche feste della città, la Cavalcata e i Candelieri, quest’ultima riconosciuta dall'Unesco patrimonio culturale immateriale dell'umanità.



Diversi i temi affrontati nell’incontro con il presidente della regione di Bratislava, Juraj Droba, dal turismo alla mobilità sostenibile, dalle politiche sociali all’occupazione. Prosegue, dunque, il dialogo tra le città, Sassari e Bratislava. Una partnership che offre alle aziende presenti in fiera l’opportunità di incrementare i rapporti commerciali avviati in questi anni.