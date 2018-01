Sassari, martedì seduta solenne del Consiglio comunale per il Giorno della Memoria

Martedì 30 gennaio alle 10 il Consiglio comunale si riunirà in seduta solenne per celebrare il Giorno della Memoria, un momento di riflessione sul nazifascismo e sullo sterminio di ebrei, oppositori, omosessuali, zingari e ogni altra categoria ritenuta indesiderabile dal regime. Dopo gli interventi di consiglieri e consigliere sul tema, la parola sarà lasciata alle nuove generazioni. Studenti della I e II A della scuola secondaria dell'Istituto comprensivo di Monte Rosello Alto presenteranno i frutti del laboratorio “La selezione innaturale”. Il progetto, coordinato dai docenti, ha visto alunni e alunne analizzare documenti autentici e fonti scritte e iconografiche del periodo della Seconda Guerra mondiale per poi esaminare le guerre che si combattono anche oggi e i moderni canali di trasmissione delle informazioni e diffusione delle immagini. Tutto questo li ha poi portati a un percorso di immedesimazione dal quale sono nate riflessioni personali e rielaborazioni video.



Durante la cerimonia saranno premiate le scuole che hanno partecipato al concorso “Adotto un articolo della Costituzione”, promosso dall'Anpi, Cgil e Arci e patrocinato dal Comune di Sassari. Il progetto è rivolto agli studenti che frequentano il quinto anno delle scuole primarie e a quelli delle scuole e secondarie, di primo e di secondo grado di Sassari. È stato ideato in occasione del 70° anniversario dell'approvazione della Costituzione italiana per far conoscere ai più giovani la Carta e i valori, i principi fondamentali, i doveri e i diritti che questa sancisce. Le classi, dopo avere scelto un articolo della prima parte della Costituzione, hanno sviluppato un lavoro di approfondimento e interpretazione che hanno elaborato in un testo, un'immagine o un prodotto sonoro o multimediale. Le classi riceveranno una copia della Costituzione. Tutti i lavori saranno raccolti in una mostra anch'essa patrocinata dell’Amministrazione comunale.



Il Consiglio comunale ha deciso anche quest'anno di dedicare un momento solenne per questa giornata commemorativa internazionale, un momento di riflessione a cui è chiamata a partecipare tutta la cittadinanza.