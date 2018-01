Asa: i sindacati attaccano, Taula risponde

di SSN

Riceviamo e pubblichiamo la replica ai sindacati del presidente del Consorzio industriale Pasquale Taula su Asa srl.



"La replica al comunicato diffuso oggi dai sindacati di Asa srl mi consente di chiarire il contesto in cui operiamo. Il dettaglio delle nostre azioni è stato puntualmente e correttamente riportato dalla stampa nel corso di questo triennio: non è il caso di ripetersi in questa sede, prestandosi alle stucchevoli e strumentali polemiche di chi, per evidenti interessi di mantenimento dei suoi iscritti, si pone come vera resistenza al cambiamento. Il desiderio di visibilità di alcuni si scontra con la realtà dei fatti e non abbiamo intenzione di permettere che il Consorzio ne diventi, strumentalmente, una sponda.



Come previsto dalle raccomandazioni della Regione sull'efficientamento delle strutture di governance, ci siamo impegnati in questi tre anni a fare del Consorzio un organismo vivo e funzionale, con una completa ricognizione del personale e con la volontà di trasformazione della società in house (ASA srl) in un veicolo utile, non più il doppione che oggi rappresenta. Il personale della partecipata, anche grazie al recente emendamento alla legge regionale 10/2008, sarà trasferito nel Consorzio rafforzandolo, come è stato definito nel nuovo schema organizzativo che porterà a una reale valorizzazione delle risorse umane interne, con un unico e forte spirito aziendale, nella tutela di tutti e senza distinzione di qualsivoglia appartenenza o schieramento che non trovano spazio in una corretta gestione delle risorse pubbliche. Per questo abbiamo creato il regolamento per le assunzioni: perché abbiamo bisogno di un Consorzio ricco di competenze in grado di gestire le opportunità per lo sviluppo.



Le affermazioni della odierna nota sindacale non considerano, o non vogliono considerare, i grandi progressi ottenuti negli ultimi tempi dal Settore Ambientale del Consorzio. Il ritardo nelle “manovre correttive” menzionate, ma da noi progettate e finanziate, pagano i periodi di immobilismo passati, nei quali, pur in presenza di fatturati notevoli, non si è progettato un futuro moderno e lungimirante per gli impianti ambientali.

I risultati degli ultimi mesi registrano miglioramenti rilevanti nel trattamento del refluo più importante che giunge attualmente al depuratore dall’impianto elastomeri di Versalis. Miglioramenti che incrementeremo con progetti di ricerca già avviati e con l’ammodernamento di alcune sezioni dell’impianto, al fine di garantire gli standard richiesti dalla normativa diventata sempre più esigente nell’ultimo decennio.

Negli anni in cui il depuratore avrebbe potuto avere un ruolo da protagonista nella grande bonifica della falda, non si è voluto, anche attraverso un confronto attivo con gli Enti, investire in tecnologie sull’impianto stesso, ma vivere di rendita senza ragionare su un futuro moderno e da protagonista dello sviluppo industriale ed ambientale dell’area.



Non ci domandiamo perché i sindacati non suggerirono queste proposte all’avvio del grande progetto di bonifica del 2011; ci domandiamo però perché non sostengano oggi l’attività del Consorzio che punta anche a tutelare i propri lavoratori (tutti, anche quelli non sindacalizzati).

Ci domandiamo inoltre se le OO.SS. ritengano oggi, alla luce di quanto sopra, che l’equilibrio economico del Consorzio possa davvero basarsi, nel lungo termine, solamente sulla gestione dei depuratori e della discarica; mostrerebbero, loro, di non avere visione e lungimiranza, e di non conoscere l’evoluzione normativa nel settore del servizio idrico integrato e del ciclo dei rifiuti. Non si sono accorte, le OO.SS., che solo un paio di mesi fa i depuratori rischiavano di essere trasferiti dalla Regione ad Abbanoa spa insieme a una piccola parte del personale ASA, né che una recente modifica della legge regionale 10/2008, sollecitata principalmente da questo Consorzio, ne ha consentito la permanenza in capo al CIPSS. Continueremo di sicuro a lavorare e lottare per i nostri impianti ambientali, ma evidentemente non si può fare a meno di progetti di sviluppo paralleli.



Uno strumento per il bene del territorio, dello sviluppo industriale e del lavoro, che sappia anche colmare gli spazi che il privato lascia al pubblico in modo virtuoso: questo è il Consorzio che vogliamo.

E se, a seguito del nostro progetto di trasferimento del personale da ASA in Cipss, i sindacati del comparto chimici perderanno i loro iscritti in favore di eventuali altri comparti, il Consorzio andrà avanti lo stesso, rafforzato nell’unione interna, sempre alla ricerca di una maggiore tutela dei propri asset e, di conseguenza, dei propri lavoratori.



Noi continueremo, con sempre maggior entusiasmo e spirito di servizio, a proseguire sulla strada dell'innovazione e del rinnovamento."