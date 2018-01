Appalti pubblici, Cna: 2017 positivo

di SSN

Sono positivi i segnali provenienti dal mercato di bandi di gara pubblici nei mesi di chiusura del 2017. Da settembre dello scorso anno sia il numero che gli importi in gara sono tornati a crescere, raggiungendo a dicembre il picco per entrambi gli indicatori dal gennaio 2016. L’accelerazione degli ultimi mesi deve però essere letta in un contesto globale, dal quale emerge che la domanda media è ancora sottodimensionata: nel 2017 il numero medio di gare promosse al mese è stato pari a 74: meno del 2016 (78 in media) e del 2015 (più di 100). Sul fronte della spesa, l’anno appena concluso si colloca in una via intermedia, con una spesa in gara di quasi 60 milioni di euro al mese, contro i 40 del 2016 e gli oltre 80 del 2015.



“Il mercato si sta riprendendo - commentano Francesco Porcu e Antonello Mascia, rispettivamente segretario regionale della Cna Sardegna e presidente di CNA Costruzioni -. L’attività delle amministrazioni sembra aver superato la fase di stallo che dall’aprile 2016 ha fatto crollare la domanda sui 60 interventi al mese (da maggio 2016 ad agosto 2017), ma i livelli rimangono modesti. Per rilanciare la spesa, la priorità è l’efficientamento della P.A. ai diversi livelli. Servirebbe un piano del lavoro con meno bonus, più orientato a sostenere i processi di riorganizzazione e qualificazione delle strutture pubbliche, oggi in difficoltà nel gestire i processi amministrativi-autorizzativi da cui dipende la possibilità di aprire i cantieri pubblici e privati. Basti pensare al piano infrastrutture regionale di cui spendiamo su base annua 1/3 dei 150 mln di euro disponibili, alle migliaia di richieste nell’edilizia privata che giacciono inevase negli uffici tecnici dei nostri comuni”.

Complessivamente nel 2017 sono state promosse 886 gare per una cifra a base di gara pari a 711 milioni, quantità che rappresentano una sensibile riduzione della contrazione del numero di opportunità rispetto al 2016 (-6%). Allo stesso tempo si consolida la crescita della spesa, quantificata in un +50%.

Le dimensioni degli appalti

L’analisi della Cna sulle diverse tipologie dimensionali di bandi evidenzia come la recessione settoriale sia limitata ai micro-appalti sotto i 150 mila euro: nel corso del 2017 ne sono stati promossi 414, il 12% in meno rispetto al 2016 e la relativa spesa è l’unica tra le fasce dimensionali a risultare in calo (-5%).

Bilancio tutto positivo per tutti gli altri ambiti di importo, sia per la fascia dei medio piccoli: tra i 150 mila euro e i milioni ne sono stati censiti 345, il 20% in più rispetto al 2016, assorbendo così circa il 40% della domanda complessiva.

Dinamica assai più brillante per i tagli più grandi, in particolare per la classe tra i 5 e i 15 milioni (passati da 11 a 29), per una spesa che da 96 milioni è salita a 260. Infine i maxi tagli sono diventati più grandi, concentrando in 5 interventi 166 milioni, contro i 141 che nel 2016 si ripartivano in sei lavori. Oltre alle gare ANAS per la messa in sicurezza e adeguamento sulla SS 131 dal Km.108+300 al Km 209+500, e i 12 lotti Abbanoa, si segnalano due gare promosse alla fine dell’anno dal Comune di Cagliari per affidare il servizio di cura del verde urbano attrezzato della città, per un periodo di sei anni (16,3 milioni) e la gestione integrata della rete viaria comunale e lavori di messa in sicurezza globale delle infrastrutture stradali (12,9 milioni).



I committenti

In uno scenario di miglioramento rispetto ai precedenti mesi, si delinea un mercato in cui le Grandi Committenze continuano ad espandere domanda e opportunità, così come tra gli enti territoriali, le Aziende speciali. I Comuni lentamente escono dalla fase di blocco dell’attività e vedono crescere le risorse impegnate. Tutto negativo il bilancio per la Regione.



Tra gli enti territoriali, i Municipi mostrano segnali di miglioramento: la riduzione del numero delle gare è del 18% (era pari a circa il 50% nel dato relativo al primo semestre) e per le risorse in gara si osserva una importante crescita, quantificata in un +42%, trainata dalle gare del Comune di Cagliari per la manutenzione di verde e strade.

Per gli altri enti territoriali il dato di fine anno porta in positivo il numero e le risorse quasi in tutti i casi, ad eccezione della Regione che nell’anno è stata attiva con 41 gare promosse, contro le 54 del 2016, e soprattutto corrispondenti ad una cifra d’affari di appena 3 milioni, a fronte dei 25 di un anno prima.

Per le Grandi Committenze si segnala la rapida accelerazione dell’attività dell’Anas nei mesi di chiusura dell’anno. Alla fine del 2017 ha promosso 37 gare, superando sensibilmente il numero degli interventi dell’amministrazione centrale. In termini economici la dinamica è altrettanto espansiva (+95%) e contribuisce sensibilmente al dato positivo per la cifra in gara in tutta la regione. Segnali di attività dalle Ferrovie, che tra novembre e dicembre hanno promosso tre interventi per un importo complessivo ari a 15,2 milioni, di cui 11,2 per realizzazione della prima fase funzionale dell'arretramento della Stazione Ferroviaria di Olbia.



Il risultato nazionale

Con il risultato registrato negli ultimi mesi dell’anno il mercato sardo guadagna posizioni tra le regioni con opportunità in calo, collocandosi più a ridosso del blocco delle regioni centrali. Sul fronte della spesa la nostra regione afferma il suo ruolo tra quelle più dinamiche, superata per tasso di crescita solo da Piemonte e Marche.

In generale aumentano i territori dove il numero delle gare promosse è tornato a crescere, a indicare che la prima parte dell’anno era stata particolarmente penalizzata in vista dell’entrata in vigore del nuovo correttivo al codice degli appalti. Un dato che trova conferma nel maggior numero di regioni con spesa in aumento rispetto al 2016 e nei tassi divenuti più espansavi. Tra le nove regioni dove la cifra d’affari cresce sono rappresentati tutti i territori e tra questi, in sei regioni, compresa la Sardegna, l’incremento è superiore al 30%.



Le aggiudicazioni

Sul fronte delle aggiudicazioni è ancora evidente la forte riduzione della domanda: i contratti siglati lo scorso anno (440) si sono ridotti del 6% rispetto al 2016. La spesa, a differenza di quanto osservato per i bandi di gara, si presenta ancora in sensibile calo, perdendo il 31%. La flessione è generalizzata a tutte le classi dimensionali, ad eccezione dei micro appalti (passati da 155 a 181) per una spesa che si mantiene sugli stessi livelli. Si riprende dunque la micro domanda, che diventa ancora più frammentata.