Da Agea ok ai pagamenti

di SSN

L’Agenzia nazionale per le erogazioni in Agricoltura (Agea) ha firmato oggi un nuovo decreto di pagamenti, il n. 133, da un milione 746mila 978,63 euro che andrà a soddisfare 178 domande inserite nelle Misure del Programma di sviluppo rurale.



“Nonostante le domande siano poche – hanno spiegato dall’Agenzia regionale Argea Sardegna – sono comunque molto rilevanti sul piano finanziario poiché interessano diversi investimenti aziendali”. Altro elemento di novità riguarda il pagamento delle prime 4 domande della Misura 4.1 e 4.2 della nuova programmazione agricola. La voce dove sono state erogate maggiori risorse è quella degli investimenti aziendali con circa 700mila euro, mentre segue con 276mila la Misura 10 della Difesa del suolo.



Dal 17 gennaio a oggi sono stati mandati in pagamento da Agea 38,2milioni di euro per liquidare 17.547 domande agricole.