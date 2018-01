Piazza Mazzotti, si interviene sull'illuminazione pubblica

di SSN

Partiranno lunedì 29 gennaio i lavori di ripristino dell'illuminazione pubblica in piazza Mazzotti a opera della società Engie che gestisce il servizio per il Comune di Sassari e coordinati dal Settore Infrastrutture della Mobilità. Si tratta di un intervento complesso del valore di circa 10mila euro.

Nei giorni scorsi, a seguito delle segnalazioni raccolte dall'Amministrazione comunale durante gli incontri con gli abitanti di Baddimanna e Sassari2, si è già provveduto alla manutenzione dell'impianto luminoso in via Mores.