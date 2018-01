SGB di Ploaghe, si riparte con l'Ats

di SSN

Giunto finalmente alla conclusione ilpercorso di incorporazione della struttura socio-sanitaria del SanGiovanni Battista di Ploaghe, l'assessore regionale della SanitàLuigi Arru sarà a Ploaghe il prossimo lunedì 29 gennaio insieme al direttore generale di Ats Fulvio Moirano per illustrare alcuni deglielementi fondamentali del piano di incorporazione che ha portato lastruttura ploaghese all'interno dell'Azienda per la tutela dellasalute.



All'incontro organizzato dall'assessorato della sanitàinsieme al Comune di Ploaghe parteciperà anche il sindaco di PloagheCarlo Sotgiu. Saranno presentii sindacati, i lavoratori e diversi sindaci e politici delterritorio. Al dibattito denominato “San Giovanni Battista, dallarinascita una prospettiva futura” si discuterà del futuro dellastruttura le cui potenzialità per l'intero territorio sono statericonosciute a tutti i livelli. L'appuntamento è per le 15 pressola sala dell'ex convento dei frati cappuccini in via Pietro Salis. Al termine dell'incontro si terrà unavisita alla struttura da parte dell'assessore Arru e del direttoregenerale di Ats Moirano insieme al sindaco Sotgiu.