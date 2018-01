Caria replica a Coldiretti:"L'incontro è stato fissato per il primo febbraio"

di SSN

“Lo avevamo proposto e ieri è stato fissato l’incontro: il prossimo 1 febbraio a Cagliari una delegazione guidata da Coldiretti Nuoro-Ogliastra sarà ricevuta in Assessorato per fare il punto sul tema del refresh, dei pagamenti comunitari e delle risorse stanziate nella legge Finanziaria 2018 per il comparto bovino e il resto dell’agricoltura isolana”.



Lo ha detto l’assessore dell’Agricoltura, Pier Luigi Caria, che ha poi aggiunto: “Ringrazio il prefetto di Cagliari, Tiziana Costantino, e tutto il suo staff per la preziosa collaborazione e mediazione messa in campo in queste ore per superare le criticità emerse. Come dimostrano i fatti la nostra disponibilità e collaborazione non è mai venuta meno. L’augurio è che superando le polemiche si trovino le giuste risposte per agricoltori e pastori sardi”.