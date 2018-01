Una Torres concreta passa a Sorso

di SSN

La Torres vince ancora nel campionato di Eccellenza. I sassaresi passano per 1-0 sul campo del Sorso grazie ad una rete di Spinola all'11 del secondo tempo. I sassaresi soffrono solo per brevi tratti, ma alla resa dei conti hanno meritato la vittoria.



In sala stampa il tecnico sassarese Pino Tortora è decisamente soddosfatto: "Vittoria importantissima. Oggi era difficile ma abbiamo meritato di vincere. Il gol? Bellissimo ma sappiamo che in molte gare sono le giocate di un singolo a fare la differenza. Sono soddisfatto perché stiamo facendo bene. Il campionato è lungo, però, e dobbiamo goderci questo successo per poi lavorare subito sulle prossime gare"