Al Liceo Canopoleno di Sassari spazio per la "CreAttività"

di SSN

E' in programma martedì 30 gennaio alle 9 nell'Aula Magna del Convitto Nazionale Canopoleno il "Laboratorio degli studenti e delle studentesse dell’Istituto per la prevenzione della violenza di genere". Si tratta di un nuovo incontro nell'ambito del progetto "CreAttività".



Un evento che fa seguito a quello del novembre scorso, particolarmente sentito e partecipato da tutti gli allievi della scuola che ha come unico ma importantissimo obbiettivo quello di sensibilizzare i giovani sula prevenzione della violenza di genere.



All'evento, che sarà aperto dal dirigente scolastico, Giovanna Contini, prenderanno parte il sindaco di Sassari Nicola Sanna e l'assessore comunale alle Politiche sociali e alle Pari opportunità, Monica Spanedda.



Nel corso della mattinata, articolata in due fasi, sono previsti gli interventi degli studenti ed una tavola rotonda coordinata dalla presidente della commissione Pari opportunità, Elvira Useli, cui prenderanno parte nella prima sessione: Giovanna Cottu psicologa e psicoterapeuta del Centro antiviolenza Aurora di Sassari, che interverrà su “La violenza intrafamiliare, l’esperienza del progetto Aurora”; Massimo Mele, del Movimento Omosessuale Sardo di Sassari, il cui contributo verterà su “Stereotipi e pregiudizi alla base della discriminazione sessuale (sessismo e omo/transfobia)"; Sibilla Pirastru, psicologa e psicoterapeuta che analizzerà “I cinque sensory: che ruolo hanno nella nostra vita?”.



Nella seconda sessione, dalle 11, interverranno il pedagogista Cristiano Depalmas su “La violenza sulle donne:dalle mura domestiche al web"e la psichiatra Alessandra Nivoli che presenterà lo sportello di "vittimologia”. Al termine di entrambe le sessioni è previsto un dibattito con gli studenti.

In chiusura dell'incontro, è prevista la presentazione delle attività di Sante Maurizi per la creazione di un cortometraggio sulla prevenzione della violenza di genere e Antonella Muresu con il laboratorio artistico “Lo strappo”.