Buddi Buddi, l'odissea dei lavori in corso raccontata da Giampiero Miscali

Il vicecoordinatore di Forza Italia Giampiero Miscali punta i riflettori sulla Buddi Buddi e sul cantiere aperto da 13 anni.



"Era da tanto tempo che non mi capitava di percorrere la Strada Provinciale 60, più nota come “Buddi Buddi”, la strada del mare dei sassaresi che, nel periodo estivo, diventa una delle arterie più trafficate probabilmente di tutto il territorio nazionale. E sono rimasto allibito nel constatare che gli interventi di raddoppio della carreggiata, iniziati (solo!) tredici anni fa, sono davvero ben lontani dal far sperare in una conclusione a breve. Ma, la cosa peggiore che ho potuto osservare, è costituita dalla segnaletica approssimativa nei tanti punti ancora interessati dai lavori, nei quali il rischio di gravi incidenti è davvero molto alto. Per non parlare della rotatoria realizzata all’altezza dell’incrocio con l’Arena del Sole, ancora inspiegabilmente al buio. E allora mi sono chiesto per quale motivo, nel nostro territorio, la costruzione di opere tutto sommato piuttosto modeste come l’ammodernamento di dieci chilometri di strada, o anche della costruzione di un mercato civico, richieda sistematicamente tempi biblici. Per fare un raffronto, pensiamo al Canale di Panama, completato in un arco di tempo di soli sette anni, dal 1907 al 1914, o al Golden Gate di San Francisco, portato a termine in quattro, dal 1933 al 1937. Periodi nei quali i mezzi tecnologici non erano certo quelli attuali. Fra l’altro, non mi sembra che le parti politiche che da qualche tempo governano i territori interessati, abbiano profuso un impegno adeguato per risolvere queste problematiche che, più di una volta, sono state portate alla ribalta di trasmissioni televisive nazionali, cosa che non ha certo costituito una pubblicità positiva nei confronti della nostra regione. Condividendo la speranza di tanti miei concittadini sassaresi, mi auguro di poter raggiungere i pettini di Platamona percorrendo la nuova “Buddi Buddi”, finalmente completata, già dalla prossima estate. Ma, onestamente, nutro molti dubbi al riguardo."