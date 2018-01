Alghero. Baseball, la Catalana conquista la serie B

Una notizia che si attendeva da 16 anni e che, nella serata di venerdì, è finalmente arrivata: la Catalana Alghero è promossa nella Serie B nazionale di Baseball. A deciderlo i vertici della Federazione Italiana Baseball

e Softball riuniti in Consiglio a Riccione. La Società algherese, nata nel 1974, torna così in terza serie dopo un 2017 vissuto da protagonista in Sardegna, la semifinale play-off vinta contro la forte Fovea Foggia e la finalissima giocata e persa in Toscana contro i Red Jack di Castiglione della Pescaia.

Vista la produttività agonistica della squadra Seniores il Consiglio direttivo della Catalana, coordinato dal Presidente Salvatore Meloni, ha voluto tentare la via del ripescaggio inoltrando la domanda alla Federazione

subito dopo la scadenza delle iscrizioni nel campionato di categoria.

Insieme alla Catalana Alghero, sono state ripescate anche Ancona, Caserta, Chieti, Fiorentina, Latina, Livorno, Lupi Roma e Piacenza.



“Il ripescaggio in serie B certifica la rilevanza del nostro Progetto - ha affermato Meloni subito dopo la notizia della promozione - in particolare del lavoro sinergico che in questi ultimi anni ha coinvolto le due società di

Baseball e Softball presenti in città. Per questo motivo, vorrei ringraziare il presidente, gli atleti e i dirigenti delle Tigri Baseball, i giocatori e gli allenatori del gruppo della serie C 2017, i piccoli giocatori di baseball e

softball algheresi, per i quali, sono sicuro, la nuova categoria rappresenterà un esempio da seguire e a cui ispirarsi, ma anche i sostenitori, i genitori e i nostri dirigenti, veri artefici e coprotagonisti di questo piccolo

grande miracolo sportivo” Oltre al punteggio acquisito per i risultai maturati nel 2017, per la Catalana è stato fondamentale il numero dei

tesserati, il vigoroso e compatto settore giovanile frutto del Progetto Alghero firmato con le Tigri Baseball, ma anche la presenza di altre società in Sardegna nella Serie B (Vibraf Domusnovas). Sicuramente non è stato oggetto di punteggio il campo di via Emilia per il quale la Società ha più volte

avanzato domanda di ammodernamento, sia per quanto riguarda l’impianto di irrigazione, sia per l’illuminazione, nonché l’area spogliatoi e lo spazio dedicato ai tifosi. Interventi non più procrastinabili e per i

quali sarà chiamata in causa l’Amministrazione Pubblica.

Intanto la Catalana Alghero ringrazia tutti i suoi sponsor, che nel 2017 hanno supportato i progetti, le idee ed il desiderio di crescita del Gruppo. La Società infatti si regge esclusivamente sulle quote sociali e sulla generosità

di tanti professionisti che credono nel Baseball e nella bellezza di questo sport.