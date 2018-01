Vele nel Golfo, all' Isola Rossa per la terza tappa. I risultati e la classifica

di Alessandra Mura

Ieri si è svolta a Isola Rossa la terza tappa di Vele Nel Golfo, Manifestazione velica che una volta al mese arriva ai principali porti del Golfo dell'Asinara

L'edizione 2017/2018 è partita da Stintino - Porto Torres, Castelsardo, Isola Rossa, 24/02 S.Teresa Gallura, 25/02 Bonifacio e si concluderà il 18 di Marzo a La Maddalena.

Lo spirito della manifestazione è quello di promuovere la vela in un contesto, extra stagionale, andando a movimentare una vasta area, nelle intenzioni degli organizzatori emerge la necessità di legare tale attività alle realtà locali, che di porto in porto si mettono sempre a disposizione, allo scopo, Visto il pluriennale patrocinio L'Assonautica del nord sardegna, La Manifestazione promuove l'azione dell'ente, in particolare quella più similare racchiusa nel progetto cambusa, dove l'Assonautica titolare del progetto, promuove la nostra terra unendo il mondo della nautica a quello dell'enogastronomia e artigianato locale.

Tripletta di giornate splendide, le prime tre tappe sono state accomunate da giornate particolarmente soleggiate, con venti leggeri, che hanno imposto una navigazione molto tecnica, ricca di strategie. Ieri a Isola Rossa, si son date appuntamento 23 imbarcazioni, che in maniera composta ma molto agguerrita hanno dato il via ad una gara che su un percorso di 11 miglia, ridotto a 5.5 a causa del poco vento, hanno visitato un campo gara che si estendeva da Badesi a Isola Rossa la Marinedda.

Gli organizzatori locali, Circolo nautico Punta Canneddi, hanno accolto i partecipanti in maniera esemplare, senza tralasciare particolare alcuno, i Cuochi tutti hanno preparato delle prelibatezze, sopratutto nella ricerca di collaborazione nelle realtà locali, a partire dall'Unione dei Comuni, il Marina d'Isola Rossa con i suoi ragazzi sempre disponibili e gentili, il bar ristorante lo Spinnaker che ha ospitato il terzo tempo nel suo fantastico porticato sul mare.

La classifica finale ha visto premiati i primi tre di quattro categoria:

Barche crociera inferiori ai 33 piedi, ha vinto Diavola di Cuccu, seconda ilya del Centro Velico Asinara, seguito da Paprica Lega navale Castelsardo.

Barche Crociera maggiori di 33 piedi, ha vinto Pergentina di Alberto Satta, seconda Lalita Lega Navale S.Teresa, Oberon Lega Navale Castelsardo.

Barche stazzate inferiori di 33 piedi, ha vinto Inversol di Canopoli, seconda Piana di jan Pierre Longuette Porto Vecchio, Era Ora Catherine dellamonica Bastia.

Barche stazzate superiori ai 33 piedi, vince Nur della scuola vela Isola rossa, seconda Luna Storta Lega navale Alghero, Terza Zinzura di Giovanni Tarsia P.T.