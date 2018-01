Dinamo. Federico Pasquini commenta la sfida con l’Hapoel Holon

La Dinamo Banco di Sardegna è pronta alla prossima sfida: il gruppo è arrivato in Israele, dove domani -alle 20 (21 ora locale)- sarà alzata la palla a due del Game 13 di Basketball Champions League. Un match delicato e fondamentale per i sassaresi che vogliono proseguire la scia aperta per qualificarsi in Fiba Europe Cup.



La formazione israeliana è al sesto posto della classifica del gruppo A con 15 punti frutto di tre vittorie e nove sconfitte. Nella sfida di andata al PalaSerradimigni il Banco di Sardegna si impose 98-84.



“Affrontiamo una squadra come Holon che è molto americana come concetto e che, tra Terrell Holloway, Joe Alexander, Tashan Thomas e Glen Rice, ha grande talento -analizza Federico Pasquini-. L’Hapoel è una squadra che vive di uno contro uno, che vive per fare un punto in più, per questo dovremo essere bravi a portare la partita sui nostri ritmi”. L’imperativo in vista del match di domani però è anche un altro: “Vogliamo continuare a fare bene e allo stesso tempo dobbiamo salvaguardare le condizioni fisiche di alcuni giocatori quindi presteremo grande attenzione anche sotto questo profilo”.