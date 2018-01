Cagliari, sequestrati 5.500 prodotti per il carnevale non a norma

La Guardia di Finanza di Cagliari e i Carabinieri di Cagliari hanno sequestrato 5.500 prodotti per il carnevale non a norma e privi della corretta etichettatura.



I prodotti sequestrati sono stati trovati in tre negozi del centro di Cagliari e avevano un valore commerciale di oltre 10.000 euro. Ai titolari dei negozi sono state applicate sanzioni amministrative per importi di circa 25.000 euro ciascuno. All'interno di uno dei negozi ispezionati gli agenti hanno anche contestato la presenza di un lavoratore in nero.