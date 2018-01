Porto Torres, 11 sanzioni della Polizia Locale per errato conferimento dei rifiuti

Un centinaio di controlli e una decina di sanzioni. È il risultato dell'attività di controllo della Polizia Locale in relazione alla campagna “tolleranza zero”. Durante questi mesi sono stati sanzionati diversi utenti, tra cui anche alcuni esercizi commerciali, per aver conferito i rifiuti in modo errato e non aver rispettato le regole della raccolta differenziata.



La Polizia Locale di Porto Torres ha effettuato oltre 90 controlli a campione sui sacchetti ai quali è stato applicato il bollino giallo che indica la "non conformità". Dall'analisi dei rifiuti, in alcuni casi, si è potuto risalire anche all'utente che è stato infine sanzionato. In totale sono stati notificati undici verbali. Tra i responsabili, oltre agli utenti di abitazioni private, anche alcuni locali commerciali del settore della ristorazione. L'attività di controllo proseguirà senza sosta anche nei prossimi mesi, e sarà presto anche implementata.



«Si tratta di una sfida di civiltà – commenta il sindaco Sean Wheeler – e come già fatto in diverse occasioni chiedo aiuto ai cittadini. Ci devono aiutare a combattere questa battaglia. La città non deve essere sporcata da alcuni cittadini irrispettosi. Ringrazio quindi tutti coloro che hanno già capito quanto sia importante differenziare bene i rifiuti, e faccio un appello a coloro che ancora prestano troppa poca attenzione: i rifiuti vanno differenziati e la frazione del secco va ridotta al minimo. In questo modo si potranno ottenere nel futuro delle premialità che permetteranno un risparmio sulla tassa. Allo stato attuale, invece, i cittadini rischiano di dover pagare ancora di più, oltre alle sanzioni dirette che si rischiano sulla propria pelle».



«L'amministrazione – conclude il sindaco – sta affrontando il tema dei rifiuti con grande impegno e dedizione. Stiamo valutando diverse azioni di contrasto e di correzione, sia per quanto riguarda le isole ecologiche, sia per il ritiro nei giorni festivi. È però importante, lo ripeto, la collaborazione di tutti».