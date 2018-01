Sassari, l'amministrazione comunale incontra la cittadinanza a Caniga

Sarà un'opportunità per confrontarsi, per raccogliere proposte ed eventuali segnalazioni ma soprattutto sarà l'occasione per presentare e fare il punto sui lavori già programmati e che partiranno a breve sulle strade di Caniga.



L'amministrazione comunale ha organizzato un incontro con la cittadinanza per mercoledì 31 gennaio alle 18 nei locali della scuola primaria della borgata. Tra pochi giorni partiranno infatti lavori di rifacimento del manto stradale in via Mereu, via De Magistris, via Mazza, via Sari, via Contini e via sant'Anatolia.



I cantieri si inseriscono in un cronoprogramma previsto dal settore Infrastrutture e Mobilità del Comune di Sassari, già avviato nelle scorse settimane e che nei prossimi mesi interesserà buona parte del territorio, dalla città alle borgate.