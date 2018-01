Bratislava, bilancio positivo per la fiera del turismo e dell’enogastronomia

Mantenere uno scambio continuo, stimolare più occasioni di incontro durante l'anno, e partecipare, reciprocamente, a importanti momenti della vita delle due città. È con questi propositi che il sindaco di Sassari e la vicesindaca di Bratislava Ludmila Farkasovska, si sono salutati negli scorsi giorni nel Palazzo Primaziale del capoluogo slovacco. L'incontro è stato solo l'ultimo di una serie di appuntamenti che hanno visto impegnato Nicola Sanna durante la trasferta in Slovacchia. Per il terzo anno consecutivo, infatti, il Comune di Sassari ha preso parte a Danubiusgastro, la fiera del turismo e dell’enogastronomia di Bratislava, ponendosi, stavolta, come capofila una delegazione sarda, composta anche dai Comuni di Sennori e di Bonorva.



Positivo il bilancio per le aziende presenti in fiera, Sardinia Wine&Food Island, Gavino Canu Gemme di Sardegna, Cantine Fara, Tenute Olbios, Cantine Li Duni Bades, Tour operator Babajola Viaggi, Cantina Sorres, Cantine Giovanna Chessa, la Societá Agricola Monte Cajaru. Nello stand sardo, coordinato dalla Promoeuro, sono stati esposti per tre giorni prodotti del territorio del nord-ovest, dall'olio al vino, dalla pasta fresca al pane.

Se uno degli obiettivi è quindi la promozione delle risorse enogastronomiche locali, non meno importante è la valorizzazione del patrimonio culturale, con la divulgazione delle eccellenze del territorio, in primo luogo delle due feste della città di Sassari, la Cavalcata e i Candelieri.



E, non ultimo, l'incremento dei flussi turistici sul territorio, reso più agevole dalla ripresa del collegamento aereo diretto Alghero-Bratislava. È necessario, infatti, secondo il primo cittadino di Sassari, che è anche presidente della rete metropolitana, aprirsi a una visione più ampia, che vada oltre gli stretti confini delle città e che proietti il territorio del nord-ovest in Europa.