Il pilota Miki Biasion ospite alla quinta edizione del corso LRT Sardinia per navigatori e piloti

La quinta edizione del Corso Navigatori e Piloti “Alberto Ganau” si preannuncia un vero e proprio spettacolo pirotecnico. La LRT Sardinia, in collaborazione con il Team Autoservice Sport e Automobile Club Sassari, svela il primo ospite del 2018. Miki Biasion, un vero pezzo da 90 del rallismo mondiale, sarà presente in Sardegna per il Corso Navigatori e Piloti “Alberto Ganau”.



Il pilota veneto, sabato 17 Marzo alle ore 19.30 presso l’Hotel Pausania Inn, presenterà il suo nuovo libro a tutti i corsisti e a tutti coloro che prenoteranno per la cena/festa con i vari ospiti del 17 Marzo alle ore 21.00 (prenotazione obbligatoria a: nicolaimperio@tiscali.it – 3472435946)



Miki Biasion, uno dei piloti più amati nella storia dello sport automobilistico italiano, due volte campione del mondo rally e vincitore del leggendario Safari in Kenya, accompagna il lettore in un affascinante viaggio nella specialità delle grandi corse su strada, dai protagonisti di ieri e di oggi agli aspetti e sfaccettature meno conosciuti, con competenza e tanta passione. Ideato e realizzato fotogramma dopo fotogramma come un documentario, il libro “Rally avventure senza tempo” assume quindi la particolarità di un originale ritratto, un’antologia davvero unica nel suo genere, delle competizioni automobilistiche più autentiche che esistano, dove l’uomo non si misura soltanto con gli avversari e il cronometro, ma sfida con coraggio e rispetto gli elementi della natura talvolta ostili.



Le oltre 400 immagini di pregevole caratura artistica e storica del percorso iconografico cui è corredato il volume, scelte tra più di 3mila scatti, fanno rivivere al lettore il fascino senza tempo dei rally in una continua e suggestiva alternanza tra passato e presente. Argomento dopo argomento, Miki Biasion racconta, con abbondanza di particolari umani e sportivi, l’evoluzione dei rally e indica i personaggi e le macchine che hanno lasciato una traccia indelebile nel cuore degli appassionati. “Rally avventure senza tempo” diventa così anche l’omaggio che il grande campione italiano rende a una specialità che non ha eguali nel panorama dello sport automobilistico internazionale, e che non ha mai smesso di amare.



Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla quinta edizione del Corso Navigatori e Piloti “Alberto Ganau”, ancora pochi posti disponibili, nel giro di sole 48 ore, dal momento dell’apertura delle iscrizioni, si è raggiunta la quota di ben 35 iscritti e 20 prime licenze.



Per maggiori info: www.facebook.com/corsonavigatorialbertoganau



Modulo iscrizione: http://bit.ly/2DyDiem