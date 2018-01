Porto Torres. Contributi per il diritto allo studio, domande sino al 28 febbraio

È stato pubblicato l'avviso pubblico per le misure a sostegno del diritto allo studio che prevedono contributi per le famiglie in possesso dei requisiti. La prima misura è relativa alla borsa di studio per l'anno scolastico 2016/2017, rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, il cui nucleo familiare presenta un indicatore della situazione economica equivalente (di seguito Isee) in corso di validità, inferiore o uguale a € 14.650. L'altro intervento riguarda il buono libri per l'anno scolastico 2017/2018, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, il cui nucleo familiare presenta un Isee in corso di validità, inferiore o uguale a € 14.650. La modulistica è presente sulla home page del sito web del Comune di Porto Torres, sezione Avvisi e scadenze. Le richieste dovranno essere presentate entro le ore 11 del 28 febbraio. Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Pubblica Istruzione al numero 079 5008563 o ci si può rivolgere agli operatori nei giorni e negli orari di apertura al pubblico: lunedì dalle 9 alle 12:30; martedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30; giovedì dalle 9 alle 12.30.