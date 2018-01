Referendum insularità, in tanti contro le ragioni della bocciatura

Molteplici e accorati i commenti a mezzo stampa di tanti consiglieri, ed esponenti del mondo politico sardo che non accettano la decisione di bocciare il referendum sull'insularità voluto dai sardi. "Non comprendiamo le ragioni della bocciatura del referendum sull’inserimento del principio di insularità in Costituzione. E’ un verdetto negativo che appare illogico e paradossale". E’ il commento del capogruppo di Forza Italia Pietro Pittalis sul responso dell’Ufficio regionale del referendum, che ha respinto la possibilità di un voto sul riconoscimento dell’insularità nella Carta costituzionale: "E’ una decisione anacronistica ed inopportuna – continua il leader degli azzurri – che contraddice quanto accaduto in Veneto e Lombardia, con una consultazione popolare per l’approvazione di condizioni particolari di autonomia nelle due Regioni". Dunque, per il capogruppo forzista non ci sono dubbi: "Questa battaglia – conclude Pittalis – non si deve certo fermare, perché porterebbe la Sardegna ad avere maggiori spazi di manovra nei confronti del Governo, con la spinta dell’insularità. E’ poi inammissibile giustificare la bocciatura a fronte di oltre 90mila firme a favore del referendum. Forza Italia continuerà a sostenere con convinzione la battaglia che, con lungimiranza, hanno promosso i nostri amici Riformatori sardi". Sulla stessa linea il senatore Emilio Floris: “I burocrati individuati da Pigliaru per comporre l'Ufficio regionale del referendum hanno deciso, attraverso una loro interpretazione, di cestinare le firme di quasi centomila sardi che volevano iniziare l'iter parlamentare che avrebbe portato al riconoscimento del principio di insularità all'interno della Costituzione Italiana. Ci pare questa una decisione completamente scollegata dalla realtà della Sardegna, esattamente come lo è il governo regionale". “Quella di oggi è una pagina nera per la democrazia in Sardegna, afferma il consigliere Attilio Dedoni. “La libera espressione di tanti cittadini, appartenenti ai più diversi schieramenti politici, si trova a soccombere davanti al pronunciamento di un ufficio che ha scelto di interpretare le norme nel modo più restrittivo possibile per impedire al popolo di esercitare il proprio diritto all’autodeterminazione. Evidentemente, gli apparati sono

ben coscienti delle conseguenze che avrebbe il riconoscimento dello

status di insularità, con i sardi che finalmente potrebbero sgravarsi

dal peso atavico di una condizione di sudditanza imposta per ragioni

geografiche e diventare così liberi cittadini, non più asserviti e

costretti a elemosinare i loro diritti ai governanti di turno e al loro

braccio operativo che rappresenta il vero potere”.

“La battaglia che inizia oggi va ben oltre la dichiarazione di

ammissibilità del quesito referendario: i sardi devono rendersi conto

che dovranno lottare con tutti i mezzi che la democrazia mette a

disposizione per avere ragione del mostro burocratico che nega loro la

libertà”, conclude il capogruppo.