Sassari. Fermate dell'autobus delle borgate al buio, la consigliera Manca scrive alla procura

Riportiamo la dura presa di posizione di Desirè Manca, portavoce del Movimento Cinque Stelle in Consiglio comunale, in riferimento agli sviluppi legati alla bocciatura da parte della maggioranza della proposta di installare lampioni a energia solare e sostenibile in corrispondenza delle fermate dell'autobus delle borgate sassaresi, fermate buie e prive di illuminazione pubblica:



Lo scorso 22 gennaio 2018, in una nota appositamente diffusa, Desirè Manca - portavoce in Consiglio comunale di Sassari del Movimento Cinque Stelle - aveva portato all’attenzione degli amministratori, della cittadinanza sassarese e dei soggetti coinvolti la bocciatura della proposta - da parte della maggioranza - di installare lampioni a energia solare e sostenibile in corrispondenza delle fermate dell'autobus, fermate buie e prive di illuminazione pubblica.



Si leggeva nella precedente nota: “In inverno, alle ore 17 circa , decine di sassaresi salgono o scendono dall’autobus: lo fanno al buio. L’assessore comunale Più ha dichiarato che non è conveniente per l’Amministrazione comunale affrontare questo tipo di spesa per illuminare quegli spazi, spesa che varierebbe dai 300 euro in su […] In alcune zone di Sant’Orsola, Li Punti, Ottava, San Camillo, San Giovanni, Caniga, La Landrigga e Monte Oro ci sono delle fermate autobus che restano al buio per manifesta volontà dell’Amministrazione. Il PD e la maggioranza hanno votato contro il buon senso, il tutto alla presenza di pochissimi i consiglieri in Aula”.



“Impossibile fare finta di niente al cospetto di una situazione del genere, eppure è ciò che accade. Allora, ancora una volta, scelgo di non subire passivamente gli eventi, prendo il toro per le corna e punto ad eliminare qualunque tipo alibi legato alla mancata informazione: ho scritto di mio pugno alla Procura della Repubblica di Sassari, al Comando di Polizia Municipale, alla Sezione di Polizia Stradale di Sassari, al Comune di Sassari e alla Prefettura segnalando esplicitamente la presenza di uno Stato di Pericolo. Il tutto nel pieno espletamento del mio incarico da consigliera e dopo aver segnalato la cosa più e più volte in Aula consiliare”.



Chiaro l’oggetto della segnalazione: “In molte aree dell’agro sassarese, quali Bancali, Caniga, Otava, La Landrigga, le fermate dei mezzi di trasporto pubblico locale Atp risultato posizionate in punti particolarmente critici , in riferimento ad un accettabile livello di sicurezza stradale, in quanto ubicate in come in prossimità di curve o sul ciglio della strada e totalmente prive di illuminazione. Completamente al buio, condizione ad altissimo tasso di pericolosità. Un invito a prendere atto della situazione e intervenire, il prima possibile”.