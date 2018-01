I pensionati sassaresi sempre più smart. Il 93% sceglie l'accredito sul conto

Da febbraio in tutti gli uffici postali di Sassari e provincia le pensioni INPS tornano regolarmente in pagamento il primo giorno del mese.Nella provincia di Sassari Poste Italiane eroga oltre 58mila pensioni. Di queste, quasi 54mila (il 93%) sono accreditate sul libretto di risparmio oppure sul conto corrente BancoPosta. Il dato testimonia la sempre maggiore fiducia nelle soluzioni di pagamento digitali offerte da Poste Italiane, anche da parte della clientela senior che ne apprezza la semplicità e la sicurezza. I pensionati “accreditati” sono infatti coperti da un’assicurazione gratuita che riconosce un risarcimento fino a 700 euro all’anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato sia all’interno degli uffici postali “a sportello” sia in automatico utilizzando gli Atm Postamat.



Per velocizzare le operazioni di riscossione, Poste Italiane ricorda ai pensionati la possibilità di prelevare denaro contante utilizzando le carte elettroniche associate al libretto postale o al conto corrente per i prelevamenti, in tutti gli ATM Postamat fino a 600 euro al giorno oppure allo sportello senza limiti di importo. A Sassari sono aperti al pubblico con orario continuato, dalle 8.20 alle 19.05, gli uffici di via Brigata Sassari, via Alghero e via Luna e Sole.