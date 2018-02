Civica Popolare Lorenzin, liste pronte anche in Sardegna

La campagna elettorale della Lorenzin è iniziata anche in Sardegna. presentate le lieste. Riportiamo il comunicato stampa ufficiale delle candidature. In una nota il coordinatore sardo e capolista alla Camera, Federico Ibba, dichiara:



"La linea politica che abbiamo proposto e condiviso con la leader Beatrice Lorenzin, è stata quella di candidature prevalentemente scelte tra persone che non hanno mai fatto politica attiva, questo per assecondare la richiesta di rinnovamento che si percepisce nell'elettorato, soprattutto in quello del non voto.

I candidati rappresentano l'Italia del buon senso che vuole far vincere i moderati europeisti contro la deriva lepenista che ha contagiato irreversibilmente la destra. Si sono messi in gioco insegnanti, farmacisti, medici, imprenditori, commercianti, dipendenti pubblici, professionisti, direttori di comunità per minori, capi scout. Tutti i candidati, escluso il sottoscritto, sono praticamente alla prima esperienza politica. Bruno Lacu, dirigente medico ginecologo di Oristano, candidato come capolista al Senato seguito da Anna Maria Spiga, di Cagliari, ginecologa sessuologa nonché dirigente medico nell’unica guardia medica notturna di via Talete. Capolista camera Nord, sarà il sassarese Alessandro Vozzo (Insegnante, obriere maggiore (massima carica del gremio da oltre 30 anni) per 5 volte. Segretario dell'Intergremio (associazione che riunisce i Gremi di Sassari) come rappresentante dei Sarti; Attualmente collaboratore volontario per Mondo X di p. Morittu. Candidate alla Camera del Sud sardegna ci saranno la farmacista Maria Pia Orrù, fortemente voluta dalla ministra della sanità Lorenzin, nota a Cagliari e in tutta la Sardegna per il suo impegno di presidente della Federfarma e la psicopedagogista clinica Serena Delogu, manager comunità di recupero minori nel centro Sardegna.

Ancora alla Camera troviamo Giosuè Loj, geologo della Regione Sardegna, con una lunga esperienza professionale in Italia e all'estero nel campo della difesa dell' ambiente e dell'agricoltura. Collabora con l'università degli studi di Cagliari con un incarico di docenza gratuito. Esperienza di impegno civile nel volontariato dello scoutismo cattolico.

Al senato chiude la lista l'imprenditore di origini ogliastrine, Marco Deplano, originario di Seui molto noto a cagliari per le sue attività nel campo edile e della ristorazione".