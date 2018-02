Alghero. Il cantautore Giovanni Selis presenta al pubblico il suo debut-album

Sabato 3 febbraio alle 18.00, presso la libreria Il Labirinto Mondadori-nel cuore del centro storico algherese- il cantautore sardo Giovanni Selis presenterà il suo debut-album, Vivo per metà, distribuito dall’etichetta discografica La Stanza Nascosta Records e promosso da Verbatim Ufficio Stampa.

La Stanza Nascosta Records, etichetta indipendente con sede ad Alghero, nasce nel 2015 da un’idea del musicista cecinese- ma sardo d’adozione- Salvatore Papotto e si propone di dare voce ad artisti di talento, promuovendo l’eccellenza artistica presente sull’intero territorio nazionale senza limitazioni regionalistiche e di genere e senza vincoli di numero.

Per la distribuzione, fisica e su piattaforme on line, La Stanza Nascosta Records si avvale della collaborazione con i colossi della distribuzione Audioglobe/ The Orchard, che coprono in modo capillare il territorio italiano, attraverso una rete distributiva costituita da negozi indie, da catene, da centri commerciali e grossisti regionali / locali.

Interverranno alla presentazione la giornalista e addetta stampa Claudia Erba (Verbatim Ufficio Stampa), che cura la promozione del progetto discografico di Selis, ed il musicista, compositore e produttore discografico Salvatore Papotto.

Giovanni Selis, classe 1989, è un cantante, autore, arrangiatore e polistrumentista di Tempio Pausania. Ha studiato canto e pianoforte al Conservatorio di Musica Luigi Canepa di Sassari. Importante la collaborazione, durata circa due anni, con il produttore discografico Piero Calabrese, che in Italia ha scritto- tra gli altri- per Alex Baroni, Giorgia, Zero Assoluto e, dal 2009, ha prodotto per Cantieri Musicali Marco Mengoni. Qualche anno prima (nel 2012), Selis ha partecipato con la band Sense Of Time alla finale del Cantagiro, ricevendo il Premio della Critica da parte della cantautrice Grazia Di Michele e del responsabile del patrimonio sonoro RAI, Dario Salvatori. Ha preso parte anche a un'edizione di Una Voce Per Sanremo.

Nel corso della presentazione Selis eseguirà-accompagnandosi al pianoforte elettronico- alcuni brani tratti dall’album Vivo per metà, la cui uscita è stata anticipata dalla title track, dal 5 dicembre in rotazione radiofonica su oltre ottanta emittenti e disponibile su tutte le maggiori piattaforme digitali.

Durante l’ esibizione verranno inoltre proiettati alcuni spezzoni dei videoclip ufficiali dell’artista e sarà possibile acquistare una copia fisica dell’album.