Alghero, Miramare: omaggio a Fabi, Silvestri e Gazzè per Friday Tribute Night e sabato i Senza Base

Febbraio è per antonomasia il mese del Carnevale dunque dei colori e del divertimento e al Miramare Gastro & Music Pub il periodo di festa non poteva che inziare con la musica dal vivo. Intanto lo scorso fine settimana sul palco del locale della Riviera del Corallo per la rassegna Friday Tribute Night si sono esibiti i "B.d.A.", affermato tributo sardo a Vasco Rossi in cui il rocker emiliano è impersonificato da Carmine Cardia ormai conosciuto dai fan come il “Blasco Sardo”, mentre sabato 27 gennaio è stato il turno dei "Puro Malto featuring Barbara Sanna", progetto in cui si incontrano lo storico trio sassarese e la stimata cantante e pianista. Gli eventi di Febbraio si aprono venerdì 2 con Friday Tribute Night, la rassegna che porta ad Alghero i concerti delle migliori tribute band presenti sul territorio sardo giunge al nono appuntamento consecutivo ospitando un omaggio a Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè. Tre artisti, tre musicisti, tre cantanti, tre parolieri dal 2013 al 2015 hanno lavorato insieme pubblicando due dischi - uno in studio e uno live – dal titolo "Il padrone della festa". Il "FSG Tribute" dunque non poteva che essere portato in scena da un trio, Carlo Pieraccini, Mauro Cau e Simone Scanu in arte "Carletto e i suoi mostri" propongono una show che parte da quell'incontro per raccontare le biografie di queste tre pietre miliari della musica contemporanea italiana, il tutto attraverso la formula "natural sound": batteria, basso, chitarra e voce. Sabato 3 Febbraio invece il concerto dei Senza Base, la più longeva band del nord Sardegna, nata nei primi anni '90 e che da più di dieci anni si è stabilizzata con la nuova line-up. Progetto musicale capace di unire e far ballare varie generazioni sotto il grande tetto del pop-rock italiano ed internazionale, sia di origini anglofone che latin. Come sempre accade al Miramare Gastro & Music Pub, i due concerti sono ad ingresso libero e il locale affacciato sul Lungomare ha anche attivo il servizio di cucina a cura di chef Claudio Cubeddu con piatti e burger di pesce, carne e vegetariani.