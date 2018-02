Camera di Commercio, premio "Storie di alternanza"

L’Alternanza Scuola Lavoro è un modello di apprendimento didattico del tutto innovativo che permette ai ragazzi della scuola secondaria superiore di svolgere un’esperienza pratica per arricchire e valorizzare le conoscenze acquisite a scuola. Ma soprattutto per testare direttamente sul campo le proprie attitudini. Vista la sempre più importante necessità di relazione e connessione tra mondo del lavoro e scuola, la Camera di Commercio di Sassari, in linea con gli altri enti camerali nazionali abbia istituito un premio con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti d’alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici italiani.



L’iniziativa si propone anche di conoscere più a fondo le esperienze più o meno positive delle quali i ragazzi sono stati testimoni. Non solo, rappresenta un'occasione per vedere il mondo imprenditoriale e degli enti da una prospettiva diversa. Soprattutto in maniera proficua.

E questo accade quando gli enti stessi sono orientati alla ricerca della massima efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse umane del futuro per una costante collaborazione con le Istituzioni Scolastiche con cui si condividono strategie orientate alla creazione di esperienze che portino ad un concreto arricchimento delle conoscenze degli allievi.



La Direzione della Ragioneria Territoriale dello Stato di Sassari, Ufficio del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha avuto un ruolo importante nella promozione dell'Alternanza scuola-lavoro. Ma non è la prima volta:" Queste esperienze nei nostri uffici sono iniziate già dal 2011 - dice il direttore, Mirella Pintus -assicurando, attraverso l’impegno e la combinazione di attente selezioni, un elevato standard di qualità a favore degli studenti ospitati, procedendo già da allora in sintonia con gli attuali disegni di riforma della Pubblica Amministrazione orientata al risultato di una logica del cambiamento e del miglioramento continuo".



Nell’ambito di "Storie di alternanza" la Direzione della Ragioneria Territoriale dello Stato di Sassari, ha ospitato gli alunni dell’Istituto Tecnico Professionale di Ozieri- indirizzo Ragionier che a seguito di questa esperienza, coerente con il loro percorso scolastico, hanno potuto partecipare al concorso locale intitolato “Storie di alternanza” promosso dalla Camera di Commercio di Sassari aggiudicandosi il premio messo in palio dall'ente camerale per il 2017.

"Siamo convinti che il premio sia importante per riconoscere l'impegno dei giovani allievi - commenta il presidente della Camera di Commercio di Sassari, Gavino Sini - ma lo è ancor di più il percorso che i ragazzi svolgono al di fuori delle loro istituzioni scolastiche. Per legare la teoria alla pratica, per comprendere ciò che succede nel mondo del lavoro e per scoprire sé stessi e le proprie attitudini".



Il bando, rivolto agli Istituti Scolastici di secondo grado, diretto a dare visibilità ai racconti delle esperienze maturate all’interno dei progetti di alternanza Scuola-lavoro, ha premiato i racconti ideati dagli studenti coinvolti nel progetto relativi alle loro esperienze tramite la produzione di un video da loro stessi prodotto. E dal primo febbraio fino ad aprile è aperto il bando per il 2018, seguito dal Servizio regolazione del mercato dell'Ente camerale, che si occupa delle attività relative all'Alternanza scuola-lavoro".

Gli alunni, inseriti in un contesto lavorativo ben organizzato hanno potuto riconoscere quali siano le loro attitudini per la futura scelta di studio e professionale, migliorando le loro capacità operative e relazionali.