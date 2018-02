Castelsardo. Pescava ricci senza autorizzazione regionale, 1000 euro di multa

Un’operazione di polizia marittima a tutela dell’ambiente marino e del rispetto delle leggi sulla pesca è stata portata a termine nella mattinata di oggi in località “La Vignaccia” dagli uomini della Guardia Costiera di Castelsardo, dipendente dalla Capitaneria di Porto Torres, ed ha portato al sequestro di una cesta di ricci di mare e di tutta l’attrezzatura impiegata per la cattura, oltre alla sanzione amministrativa di 1.000 Euro prevista dalla normativa in materia per la pesca sportiva del riccio.



I militari della Guardia Costiera durante la normale attività di controllo del litorale, hanno rinvenuto un pescatore subacqueo mentre pescava i ricci. L'uomo è risultato sprovvisto dell’autorizzazione regionale per l’esercizio della pesca subacquea professionale. I ricci sequestrati sono risultati ancora vivi e, nel rispetto della normativa vigente e dell’ecosistema marino, sono stati rigettati in mare.