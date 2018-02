Domani all'Università di Sassari la mostra "Sottosopra-Riscoprire l'Argentiera"

Il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università di Sassari e l’associazione Culturale LandWorks presentano la mostra “SOTTOSOPRA - Riscoprire l’Argentiera”, organizzata con il supporto del Comune di Sassari e l’Istituto superiore Devilla di Sassari. La mostra sarà inaugurata venerdì 2 febbraio alle 10.00 a Pozzo Potestà all'Argentiera.



L'esposizione è già iniziata e sarà possibile visitarla sino alle ore 17.00 del 4 febbraio.



L’evento presenta, attraverso diverse sezioni, riflessioni sull’identità del luogo, sulle criticità e potenzialità, analizzate e proposte attraverso progetti elaborati negli ultimi anni. L’obiettivo della ricerca è quello di trovare modalità per uno sviluppo sostenibile di elevato livello culturale dell’ex borgo minerario, da un punto di vista architettonico e paesaggistico.



La prima sezione della mostra è dedicata alle installazioni artistico-paesaggistiche realizzate durante le edizioni LandWorks Sardinia 2015 e 2017; una seconda sezione raccoglie elaborati, foto, disegni e plastici che restituiscono una lettura del territorio, analizzato e trasformato in occasioni di progetto; l’ultima è riservata a progetti paesaggistici internazionali su siti abbandonati e sulla riqualificazione dello spazio pubblico, presi come riferimenti virtuosi.