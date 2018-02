Rilancio del porto di Alghero. Mario Bruno incontra il Direttore Marittimo del Nord Sardegna

Incontro tra il Sindaco di Alghero Mario Bruno e il Direttore Marittimo del Nord Sardegna, Capo del Compartimento e Comandante del Porto di Olbia, il Capitano di Vascello Maurizio Trogu, accompagnato dal tenente di Vascello Roberto Fronte, Comandante del porto di Alghero. Nell’incontro di stamattina a Porta Terra si è parlato del porto e delle prospettive di sviluppo legate alla recenti decisioni da parte della Regione, che ha deciso di affidare al Comune la stesura del piano regolatore. Nei giorni scorsi a Cagliari, inoltre, è stato sbloccato anche l’iter dei lavori di razionalizzazione e completamento dell’infrastruttura portuale Alghero, lavoro anche in questo caso delegati al Comune per tre milioni di euro. L’obbiettivo è quello del rilancio del porto di Alghero, la valorizzazione in termini di servizi e di nuova occupazione.