Pili: "Il tar condanna la regione sul contratto con le ferrovie dello stato"

Riportiamo il commento del deputato Pili all'indomani della bocciatura del Tar che condanna la regione in merito al contratto con le ferrovie dello stato:





“Il Tar Sardegna boccia la regione su tutta la linea. Appena pubblicata sentenza del Tar che condanna la regione sul contratto con Ferrovie dello Stato. Il tribunale è netto: non esisteva nessun segreto, i dati non potevano essere vietati ai concorrenti. Il tar Sardegna ha appena accolto il ricorso del colosso inglese Arriva che aveva impugnato il diniego dei documenti relativamente all’affidamento del contratto di servizio. Ora si va dritti all'annullamento del contratto di servizio con Ferrovie dello Stato per il quale esiste il ricorso anche dell’autorità garante della concorrenza. In ballo un contratto per centinaia di milioni di euro. Ancora una volta i pasticci di Deiana e compagni si trasformano in un boomerang devastante per la regione condannata a pagare anche le spese legali. Dove hanno messo mano hanno fatto disastri: un manipolo di incompetenti e spregiudicati”.



Lo ha annunciato poco fa il deputato di Unidos Mauro Pili che nei mesi scorsi aveva denunciato il comportamento gravissimo della regione sulla gestione del contratto di servizio per i treni sardi.



“Sui binari sardi dopo questa sentenza si configura una guerra totale. Il gruppo mondiale Arriva Italia, diramazione italiana di una grande holding dei trasporti ferroviari, ha dunque vinto la prima delle due cause contro il contratto di servizio stipulato dalla Regione con Trenitalia. L’accusa è chiara: la Regione Sardegna ha trattato solo con Trenitalia, ignorando l’offerta concorrenziale di un altro gruppo internazionale. La società europea aveva deciso con un doppio ricorso al tar di andare sino in fondo con l’obiettivo di far saltare l’operazione discrezionale e privatistica della Regione. Il primo ricorso è stato vinto oggi ed è propedeutico al successivo. In discussione c’era il mancato accesso agli atti della pseudo gara. La regione ha negato l’accesso a tutti gli elementi essenziali per poter predisporre un’offerta e ha preferito chiudere l’accordo direttamente con Trenitalia fregandosene di altre offerte. Il tar boccia la Regione su tutta la linea : la procedura seguita è stata una palese violazione di trasparenza”.



“ La partita – ha detto Pili – ora diventa gravissima per il futuro delle ferrovie in Sardegna visto che nel ricorso prossimo si chiede l’annullamento del contratto di servizio già stipulato per mancata concorrenza. Un ricorso che riprende in toto la decisione di bocciare quel contratto già assunta dall’autorità garante. Si tratta di un vero e proprio stop a quel contratto visto che in pendenza di giudizio sarà difficile che, sia Trenitalia che la stessa regione, vadano avanti su quella procedura. Sarebbe da irresponsabili rischiare altro denaro pubblico dinanzi a contestazioni talmente evidenti considerato che la stessa Autorità garante della Concorrenza il 25 agosto scorso aveva bocciato senza appello il contratto di servizio tra regione Sardegna e Trenitalia. La decisione clamorosa del Tar di bocciare la procedura della Regione fa seguito alla decisione dell’Antitrust di condannare il contratto di servizi sulla gestione dei trasporti ferroviari.



Il ricorso e la sentenza del tar sono fondati sugli stessi presupposti adotti dall’autorità che aveva censurato duramente la procedura seguita dalla regione. Una situazione che rischia di mettere in ginocchio il già dileggiato trasporto ferroviario in Sardegna. Dopo la farsa dei treni veloci, finita miseramente in un rallentamento rispetto alla precedente gestione, ora arriva quest’ennesima tegola su un governo regionale che ha fallito ogni azione in tema di trasporti. La decisione senza precedenti del Tar e dell’autorità costituiscono un vero scacco sull’affidamento a Trenitalia della gestione ferroviaria in Sardegna. E ad essere sonoramente bocciata è proprio la fallimentare gestione da parte della Regione”



“Si tratta dell’ennesimo fallimento di questa giunta regionale che in tema dei trasporti ha inanellato un disastro dietro l’altro, dalla continuità territoriale a questa nuova sentenza che segue la durissima bocciatura dell’autorità. Accuse pesantissime che vanno dalle norme sulla trasparenza a quelle della concorrenza. Una regione arrogante e incapace che ha messo i treni in un nuovo binario morto”.



“Dilettanti allo sbaraglio che ora mettono ulteriormente a rischio anche il trasporto ferroviario. Dilettanti preavvertiti della situazione visto che all’inizio dell’anno scorso avevo segnalato la richiesta di ammissione in gara di un secondo soggetto e che la sua esclusione a priori avrebbe costituito un fatto grave. Sui trasporti – ha concluso Pili - la Sardegna paga ancora troppo il dilettantismo e l’incapacità conclamata di questa giunta regionale”.