Condannato un professionista sassarese accusato di stalking

Lui la seguiva ovunque, dappertutto. Dopo il divorzio, un uomo di 76 anni faceva fatica ad accettare la fine della relazione con la ex moglie. Nonostante la donna avesse cambiato persino abitudini di vita e orari, lui si faceva trovare in ogni luogo lei fosse. Tanto che, spaventata e incredula, la donna si era rivolta ai carabinieri. Le indagini hanno portato alla verità: l'uomo aveva piazzato un gps sotto la macchina della donna, in modo da sapere dove andasse e dove si trovasse in qualsiasi momento. Una persecuzione vera e propria che ha creato non pochi problemi alla donna, anche di natura psicologica. Per lui è arrivata la condanna in primo grado: un anno e otto mesi senza condizionale. Dovrà inoltre pagare una provvisionale di 10 mila euro che la ex moglie vuole destinare ad un'associazione che difende le vittime di violenza.