Alghero. Contrasto all'evasione e all'equità fiscale, assegnati i servizi

Con determinazione del dirigente del settore Programmazione economica e servizio Tributi, il comune di Alghero ha definitivamente assegnato i servizi di implementazione di banche dati, accertamento dell'evasione, riscossione straordinaria e gestione del contenzioso delle entrate tributarie ed extra-tributarie alla Step Servizi e Tecnologie Enti Pubblici Srl, la cui offerta è risulta vincitrice nell'appalto pubblico triennale indetto dall'Amministrazione. Contrasto all'evasione fiscale ed equità sociale: questi gli obbiettivi perseguiti con l'affidamento esterno della riscossione straordinaria, a cui si aggiunge anche il nuovo censimento tributario, fermo all'anno 2001. L'accertamento ordinario di Tassa di Soggiorno, Tari/Tarsu, Tosap e numerosi altri adempimenti rimangono, invece, in capo alla Secal, la società a totale partecipazione pubblica che intraprende il definitivo rilancio in forza alla rinnovata mission. Considerato l'elevato ammontare dei residui attivi che la mancata riscossione ha comportato nel tempo e l'assenza di un'adeguata lotta alla evasione che in passato non ha garantito equità fiscale tra contribuenti, la scelta messa in atto dall’Amministrazione può in questo caso garantire risultati positivi. "Pagare tutti, per pagare meno": ora anche ad Alghero si andrà in questa direzione. L'assenza di un aggiornato censimento immobiliare - oggi fermo a diciassette anni fa - è ipotizzabile che possa aver contribuito a generare ampie sacche di evasione che gravano in misura sproporzionata sulla maggioranza degli algheresi che invece adempie regolarmente, e spesso faticosamente, al pagamento dei tributi locali. Massima attenzione sarà riservata alle fasce più deboli della popolazione, il cui provvedimento è rivolto, al fine di assecondarne le esigenze e garantire sempre più adeguati strumenti di sostegno e incentivazione delle politiche sociali ed economiche.