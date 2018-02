Alghero. Ripreso dalle telecamere mentre scassinava la vetrina di un gioielleria

Nel pomeriggio di ieri la polizia di Alghero ha denunciato un 37enne algherese, con precedenti di polizia specifici, per furto aggravato.

Una pattuglia della Volante è intervenuta presso una gioielleria del centro storico cittadino, dove era stato segnalato un furto.

Sul posto gli agenti hanno riscontrato evidenti segni di scasso in corrispondenza della vetrina esterna del suddetto esercizio e la presenza di alcuni oggetti preziosi sparsi sulla strada.

Gli immediati accertamenti eseguiti sul posto, supportati anche dalle testimonianze di alcuni abitanti nonché la visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza ubicati in zona, hanno permesso di risalire all’identità del responsabile, il quale è stato ripreso dalle telecamere mentre forzava la vetrina e occultava diversi oggetti sotto il giubbotto.