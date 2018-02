Tentava di rubare nelle autovetture, denunciato un sassarese per furto

Nel corso della serata di ieri, personale della Squadra Mobile ha denunciato in stato di libertà per tentato furto, un 32 enne sassarese, con precedenti di polizia. Durante il tardo pomeriggio, alcuni cittadini hanno segnalato, al numero di emergenza 113, la presenza di un giovane che tentava di forzare alcune autovetture in sosta in via Alghero. Sul posto, la centrale operativa inviava una pattuglia di agenti in borghese, che dopo aver effettuato un controllo in zona, ha notato nei pressi dell’Ufficio Postale sito nella stessa via, una persona all’interno di un veicolo in sosta, accovacciata nel sedile posteriore intenta ad armeggiare dall’abitacolo verso l’interno del vano portabagagli nel tentativo di impossessarsi degli oggetti riposti nello stesso.La persona veniva bloccata e riconosciuta per un sassarese già noto alle forze dell’ordine per i numerosi precedenti di Polizia.Successivamente lo stesso, accompagnato presso gli uffici della Questura, è stato segnalato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato.