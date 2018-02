Gsd Porto Torres, mamma li turchi!

di SSN

Seconda sconfitta per il GSD Key Estate Porto Torres nei Preliminary Rounds di Champions League, in corso di svolgimento in Germania, a Wetzlar. I turritani hanno ceduto nettamente al forte Galatasaray S.K., al termine di una gara che non ha avuto storia, per 30-97.



La squadra allenata da coach Lamine Sene è rimasta in partita solo nel primo quarto, terminato 10-21, dopo un break di 12-2 dei turchi negli ultimi 2’. Poi il Galatasaray ha progressivamente dilatato il proprio vantaggio, fino allo scarto finale. Nessuna sorpresa né dramma, già alla vigilia del match si conosceva la portata del divario tra le due formazioni.



Ora la Key Estate potrà riposare per ripresentarsi in campo domani. Questo il calendario delle gare previste nella seconda ed ultima giornata “europea”:

Ore 12:45 GSD Key Estate Porto Torres – cs Meaux bf

Ore 19:00 RSV Lahn-Dill – GSD Key Estate Porto Torres

Questi i risultati delle altre partite del Girone A, nella prima giornata:

GSD Key Estate Porto Torres – Oldham Owls 59-72

Galatasaray S.K. – cs Meaux bf 72-41

RSV Lahn-Dill – Oldham Owls 65-47



I TABELLINI

GSD KEY ESTATE PORTO TORRES (15/47, 0/1, 0/3 T.L.) – Munn 2 (1/4), Gharibloo 8 (4/7, 0/1 t.l.), Puggioni 2 (1/7), Ion, Haidari 2 (1/2, 0/1), Bucinskas 4 (2/9), Canu 2 (1/5), Elia (0/3 da 2), Falchi 10 (5/10, 0/2 t.l.). All. Sene



GALATASARAY S.K. (43/62, 3/4, 2/4 T.L.) – Luszynski 12 (3/6, 2/2), Cesur, Bandura 20 (10/14), Korkmaz 4 (2/2), Gurbulak 9 (3/5, 1/2, 0/1 t.l.), Coskun 10 (5/6), Ar 13 (6/10, 1/1 t.l.), Gundogdu 11 (5/9, 1/2 t.l.), Kinali, Hawkins 8 (4/5), Filipiski 10.