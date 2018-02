Torres, pareggio casalingo contro il Muravera

di SSN

Pareggio per 1-1 per la Torres al Vanni Sanna contro il Muravera nel campionato di Eccellenza. Succede tutto nel secondo tempo. Vantaggio sassarese con Spinola al 17' pareggio al 34' per la formazione ospite di Onano. In dieci dal 32' della ripresa per l'espulsione di Spinola, i sassaresi - che colpiscono anche un palo -non riescono a trovare la rete della vittoria.