L'ultimo periodo costa caro alla Dinamo sul campo di Reggio Emilia

di SSN

La Dinamo Banco di Sardegna cade al PalaBigi nella sfida della terza giornata di ritorno del campionato. Il match con la Pallacanestro Reggiana si decide nel finale al cardiopalmo ed è un canestro a 2 secondi dalla fine di Della Valle a consegnare la vittoria ai padroni di casa per 65-63.



Pasquini manda in campo Bostic, Pierre, Jones, Hatcher e Polonara, coach Menetti risponde con Della Valle, White, Cervi, Llompart e Nevels. Llompart apre le danze dall’arco mentre i sassaresi si sbloccano dopo quasi 3’ di gioco dalla lunetta con l’ex del match Polonara. I padroni di casa scappano sul 6-2 con White ma Jones e Bamforth riportano i biancoblù a contatto. Jones sigla il sorpasso sardo, ma Reggio Emilia trova il mini allungo con un gioco da tre punti di Amedeo Della Valle. Bamforth dalla media chiude il primo quarto 15-14. Candi apre la seconda frazione con la tripla, Planinic infila un break di 5 lunghezze, facendo sentire i muscoli nel pitturato. Controbreak emiliano firmato Wright e Mussini per il +4 biancorosso. Ma Tavernari e Bamforth ristabiliscono la parità. È il numero 45 a condurre i suoi insieme a Bamforth e Spissu: i giganti scrivono il massimo vantaggio di +6. White accorcia con la schiacciata in contropiede, Jones risponde con i liberi dalla lunetta. La tripla a fil di sirena di Wright manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 30-33.



Nel secondo tempo i sassaresi scappano fino al +10 trascinati da un incontenibile Marco Spissu, autore di tre bombe fondamentali per la fuga sassarese. In apertura i giganti firmano un break da 6-2: primi punti a referto in maglia Dinamo per Josh Bostic servito da Bamforth in contropiede. La Reggiana si affida a Candi e White per accorciare le distanze. La tripla a fil di sirena di Candi chiude al 30’ 48-55. Reggio Emilia si riporta a un punto di distanza con Nevels e Wright, Bostic allunga dalla media. White in lunetta riscrive il – 1 della Grissin Bon, Nevels firma il sorpasso biancorosso (59-57). Il duello anima il match: botta e risposta tra Jones e Wright. Shawn Jones infila 4 punti per il +2, Julian Wright risponde con mini break di 4 punti e la schiacciata del contro sorpasso. Quando restano 100’’ da giocare il tabellone dice 61-63, Jones lotta sotto canestro e riporta il match in parità. Nei secondi finali Della Valle trova il canestro del sorpasso quando sul cronometro resta 1 secondo e spiccioli. Il tiro di Bamforth si infrange sul primo ferro, al PalaBigi finisce 65-63.



Pallacanestro Reggiana 65 - Dinamo Banco di Sardegna 63

Parziali: 15-14; 15-19; 18-22, 17-8.

Progressivi: 15-14; 30-33; 48-55; 65-63.

Pallacanestro Reggiana. Mussini 6, J.Wright 11, Bonacini, Candi 8, Della Valle 10, White 13, Reynolds 2, Cervi 2, Nevels 9, LLompart 4. All. Massimiliano Menetti

Banco di Sardegna. Spissu 14, Bostic 4, Bamforth 10, Planinic 5, Devecchi, Pierre 2, Jon