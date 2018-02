Ploaghe, sorteggio scrutatori per il 4 marzo

L'amministrazione comunale di Ploaghe comunica che il prossimo giovedì 8 febbraio, nella sala consiliare nell'ex Convento dei Cappuccini, si terrà l'estrazione della propria quota degli scrutatori da nominare per le prossime elezioni politiche del 5 marzo. Alle ore 16.00, a tutti i cittadini presenti interessati (o loro delegati), verrà consegnata una scheda che dovranno compilare e firmare con i propri dati, indicando in particolare se al momento lavorano e se hanno già fatto l'esperienza di scrutatori. Verificata la regolare iscrizione presso l'albo degli scrutatori le schede verranno raccolte e messe all'interno di una cassetta e si procederà all'estrazione dei titolari e delle riserve. Gli interessati sono invitati a partecipare. Verranno privilegiati i disoccupati e coloro che non hanno mai svolto il servizio di scrutatore.