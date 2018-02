Sassari, muore a 35 anni per l'influenza A contratta in gravidanza

La donna deceduta oggi nel Reparto di Rianimazione delle cliniche universitarie di Sassari era di Bari Sardo e aveva contratto l'inflluenza A in gravidanza. Il 12 gennaio i medici hanno deciso di farle un taglio cesareo facendo nascere le sue due gemelline, per potersi concentrare sulle sue cure, ma purtroppo non ce l'ha fatta.