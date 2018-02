Pulizia e sicurezza al Porticciolo, il comitato zonale chiede un intervento dell'amministrazione

La presidente del Comitato di Borgata Giuseppina Congiu segnala all'amministrazione algherese la bonifica di un'area paesaggisticia nella zona del porticciolo, che necessita di risanamento e bonifica.



"Segnaliamo all'Amministrazione Comunale di Alghero lo stato di grave degrado in cui versa la zona antistante la discesa a mare verso la spiaggia di Porticciolo.L'unica barriera di contenimento presente, dinnanzi alla quale parcheggiano le auto, necessita di essere completamente sostituita in quanto presenta evidenti segni di logoramento. Suggeriamo, visto il valore paesaggistico indiscusso del promontorio, di valutare un intervento che preveda l'integrazione con materiali naturali, ad esempio il legno. Anche la vegetazione circostante, che si espande sino al promontorio che sale sulla sinistra e che rappresenta uno dei tramonti più spettacolari di Alghero, necessita di pulizia approfondita in quanto piena di rifiuti abbandonati da parte di fruitori maleducati. Invitiamo gli assessori competenti a dare seguito a questa segnalazione con l'auspicio che gli interventi possano essere realizzati il prima possibile"