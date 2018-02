Ipnotica, l'uscita ufficiale del videoclip di Raffaele Pillai

In uscita lunedì 5 febbraio, sul canale you tube di Raffaele Pillai e su La Stanza nascosta Channel, il videoclip ufficiale di Ipnotica, per la regia di Alessandro Siddi e Nicola Pinna. Ipnotica, secondo estratto- dopo Il custode- dall’ep Una storia tipica italiana del cantautore sardo Raffaele Pillai, è un Rock & Roll dalla ritmica incisiva che racconta l’amore come sentimento simbiotico; sonorità e melodia sembrano essere un tributo ai migliori Litfiba.

L’ep Una storia tipica italiana- uscito il sedici ottobre scorso- è distribuito dall’etichetta discografica La Stanza Nascosta Records e promosso da Verbatim Ufficio Stampa di Claudia Erba.



Nato a Cagliari nel ’77, Pillai inizia gli studi musicali all'età di 14 anni. Si cimenta-come autodidatta- nel basso e successivamente si iscrive al Conservatorio dove approfondisce lo studio del Contrabbasso.

Frequenta poi il CPM di Milano, specializzandosi in basso elettrico.

Nel 2005 inizia a comporre i primi brani con l'ausilio di una band.



Marco Amaducci, Extra Music magazine:“Una Storia Tipica Italiana” è il percorso di un uomo che ha trovato nella musica la via per raccontarsi, tenendosi a distanza da scorciatoie e tematiche facili da digerire. Se siete alla ricerca di qualcosa di nuovo e privo di filtri, vi consiglio di dare una possibilità alle sette canzoni composte dal sardo Raffaele Pillai.

Questa la recensione di Free Music: "Il timbro vocale di Pillai ricorda molto quello di Francesco Renga e si ispira molto nella composizione appunto ai primi Timoria e alla new wave fiorentina così come emerge chiaramente dagli ascolti"