Carnevale tempiese, a chi somiglierà Re Giorgio? Giovedì farà il suo ingresso in città

Dopo l'esilarante spettacolo " Mancu Mali … Carrasciali " andato in scena al Teatro del Carmine di Tempio Pausania, l'attenzione degli organizzatori è tutta per l'imminente "Sei giorni Carnevalesca". Il Teatro di Carmine ha accolto lo spettacolo di Varietà che, in perfetto stile Carnevalesco, coinvolge autorità e imprenditori, funzionari e dirigenti che, grazie alla maestria di attori e autori (Luigi Pirinu e Alessandro Achenza) riescono a introdurre con leggerezza alla festa. Ballerine, musiche a tema e il pubblico delle grandi occasioni hanno garantito due serate di Sold Out. Giovedì 8 Febbraio avrà inizio ufficialmente il Carnevale Tempiese 2018. Dagli Hangar usciranno i Nove carri in Concorso. Da mesi i maestri cartapestai lavorano senza sosta per la realizzazione dei carri. Una forma d'arte che colpisce il pubblico per la costante cura dei dettagli e la sempre più attenta ricerca della perfezione nella realizzazione degli imponenti pupazzi di cartapesta.



Palestre e scuole di danza ospitano da mesi un vero esercito di figuranti, impegnati nella realizzazione delle coreografie. Operazione non sempre facilissima, che richiede pazienza e dedizione. A Chi assomiglierà Re Giorgio?Il sovrano che martedì 13 febbraio vedrà compiersi il rito pagano, Giovedì pomeriggio alle ore 15.00 farà il suo ingresso in città e fra gli applausi dei sudditi, darà inizio alla grande festa.



Mannena, la sposa di umili origini destina al trono, attende la sua giornata, apparirà solo domenica pomeriggio per convolare a giuste nozze con il suo Re. Martedì dopo le feste, arriverà il processo, Re Giorgio sarà punito, accusato delle peggiori nefandezze, dovrà espiare la sua colpa affidandosi alle fiamme del rogo finale. Durante la sei Giorni sarà possibile visitare il Museo del Carnevale, allestito all'interno dello Spazio Faber, nel cuore della città. Maschere, cartapesta e fotografie racconteranno la storia del Carnevale Tempiese. Da Ghiogljiu Puntogljiu a Re Giorgio, dalle maschere di ieri alle ricercate costruzioni di oggi.

Il gruppo storico Internazionale gli sbandieratori di Arezzo, le maschere dell'Antica tradizione gallurese, Le Latin Majorettes, i carri allegorici ospiti provenienti da Vignola, Badesi e Trinità. Venerdì 9 Febbraio dalle 18,00 alle 20,00 sarà protagonista il Circo Mobile, parata musicale e di giocoleria circense, con la musica della Funky Jazz Orchestra e le esibizioni della Compagnia ATuttoTondo. Due gli appuntamenti di Sabato 10 febbraio alle ore 11,00. Il primo con i piccoli della Nido d'infanzia Comunale la Coccinella, impegnati in una sfilata per le vie del centro storico, accompagnati dalla Banda Musicale Città di Tempio, a cura della Cooperativa La Coccinella. Il secondo appuntamento è presso il Salone Comunale per il gemellaggio con il Carnevale di Sartene, in Corsica.



Nel pomeriggio le vie del centro vedranno all'opera artisti di strada con il Teatro del Sottosuolo, la banda Musicale Città di tempio impegnata con la Carnival Parade. Domenica mattina alle ore 11.00 Street Circus, una vivace parata di artisti di strada e giocolieri accompagnati dalla Banda Musicale Città di Tempio.



Tutti i ristoranti della città proporranno menù con pietanze tipiche del Carnevale Tempiese.

Il Carnevale di Tempio sarà trasmesso in diretta streaming da Canale 48 (8-11-13) e da Videolina il 13 febbraio. Saranno programmate sui social e sui canali web anche 5 puntate realizzate da KSTVLIve di Kiko Solinas,dedicate alla fabbrica del Carnevale.

( trasmesse anche da Gallura Tv Canale 623 e Olbia Tv canale 71 )



Si ripete una fortunata esperienza datata 2013 con L'album delle figurine Carrasciali Timpiesu 2018 dedicate ai protagonisti del Carnevale Tempiese. L'album racconterà il carnevale attraverso le immagini dei carri e dei gruppi coinvolti. Il fotografo Gianmario Pedroni durante la sei giorno scatterà le foto che diventeranno figurine. Sarà poi possibile acquistare le figurine in edicola dal mese marzo. Il prodotto nasce dalla collaborazione con l'editore Album Figurine con il patrocinio gratuito del Comune di Tempio Pausania. E' possibile mettere in contatto i capigruppo per essere inseriti all'interno dell'album .