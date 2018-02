"Xdente" a teatro, Alghero contro la ludopatia

Il 7 e l’8 febbraio debutta al Teatro Civico “XDente quando perdere (non) è un gioco” il nuovo spettacolo dello Spazio-T, realizzato con il sostegno del Comune di Alghero. Lo spettacolo, fortemente voluto dall’Amministrazione impegnata nella lotta contro il fenomeno della ludopatia, è frutto di un intenso lavoro di ricerca della compagnia teatrale algherese. Il protagonista, Paolo Dente, è un ragazzo come tanti. Ha degli amici, una ragazza e un lavoro. Un giorno in un bar, incontra il “gioco” e entra in quel tunnel fatto di luci, suoni e colori accattivanti, pieno di speranze di soldi facili. Vince e inizia a sentirsi super, invincibile. Ma è solo un’illusione e Paolo arriverà a perdere tutto, anche se stesso. “XDente - perdente” è un testo originale scritto da Michele Vargiu che mette in scena la parabola discendente di un giocatore d’azzardo e accompagna il pubblico all’interno del suo mondo reale/virtuale. Sul palco Maurizio Pulina, Michele Vargiu e Chiara Murru che ha curato anche la regia. Uno spettacolo rivolto ai ragazzi, ma adatto a tutti, arricchito da un progetto grafico realizzato dall’illustratore Riccardo Atzeni, nel quale ritroviamo il protoganista “super eroe” e che lo SpazioT si augura possa diventare presto un fumetto.“XDente” debutterà il 7 e l’8 febbraio al Teatro Civico con due mattinèe riservati alle scuole e uno spettacolo serale aperto al pubblico. La partecipazione è gratuita per tutti gli spettacoli, fino a esaurimento posti. Per lo spettacolo serale in programma l’8 febbraio alle ore 20.30, le prenotazioni cominceranno il giorno 6 febbraio presso il Teatro Civico o al numero 349.1389151 (anche via sms). Allo spettacolo hanno collaborato Emilio Canu e Alessandro Fele, rispettivamente al video e agli effetti speciali; Marco Velli che ha realizzato i costumi e Tony Grandi, autore del disegno luci. Il lavoro s'inserisce all'interno di un lungo percorso intrapreso dalle competenti commissioni consiliari e dagli uffici amministrativi, col coinvolgimento attivo di associazioni e professionisti uniti contro il fenomeno preoccupante del gioco d'azzardo, con l'obbiettivo di contribuire a sensibilizzare la società partendo dalle generazioni più giovani. In allegato la locandina della rappresentazione.