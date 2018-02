Carnevale a Casa Serena

di Alessandra Mura

Il carnevale arriva a Casa Serena, con maschere colorate, costumi e frittelle. Da giovedì grasso, 8 febbraio, e fino a domenica 18, giorno della pentolaccia, sono tanti gli appuntamenti in programma nella residenza di via Pasubio. Si inizia proprio giovedì 8 alle 16.30 con il “Thè danzante” a cura di Antonello Verdini e la scuola di ballo di Vanda e Paolo. Martedì 13, sempre dalle 16.30, grande festa in maschera e musica con i tanti artisti che animano Casa Serena tutto l'anno. Il 14 febbraio sarà la serata dedicata all'amore e al romanticismo, con i festeggiamenti per san Valentino. Dalle 16.30 gli ospiti assisteranno allo spettacolo delle danze medievali di Eleonora Marieli e alle performance canore del coro di Casa Serena. Durante l'evento saranno letti brani dedicati agli innamorati scritti da cittadini e cittadine. Gran finale il 18 febbraio, domenica, giornata della Pentolaccia. Una festa divertente e colorata accompagnerà ospiti e visitatori dalle 16.30 per tutta la sera con la musica dal vivo di Gavino Pisano. Gli appuntamenti sono organizzati dal Comune di Sassari in collaborazione con la Coopas e sono aperti a quanti desiderano passare un po' di tempo in allegria e in compagnia degli ospiti di Casa Serena