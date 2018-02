La polizia postale all'istituto alberghiero

Nella giornata mondiale della sicurezza in rete, ha conseguito un enorme successo l’incontro che la Polizia Postale e delle Comunicazioni ha tenuto, nella mattinata odierna, con i giovani studenti dell’Istituto Alberghiero di via Cedrino, ai quali è stato illustrato il mondo del web tra risorse e rischi.

L’obiettivo dell’iniziativa di prevenzione/informazione, è quello di insegnare ai ragazzi a sfruttare le potenzialità comunicative del web e delle community online senza correre rischi connessi al cyberbullismo, alla violazione della privacy altrui e propria, al caricamento di contenuti inappropriati, alla violazione del copyright e all’adozione di comportamenti scorretti o pericolosi per sé o per gli altri, stimolandoli a costruire relazioni positive e significative con i propri coetanei anche nella sfera virtuale.

L’evento ha visto protagonisti assoluti i ragazzi in un confronto con esperti della Polizia Postale sulle tematiche del Web, dei suoi rischi ed opportunità.

Sono state molteplici le domande che gli studenti delle prime classi dell’Istituto Alberghiero hanno rivolto agli esperti del settore che, sempre attenti, hanno fornito indicazioni finalizzate a far riflettere i ragazzi non solo sull’uso consapevole della Rete, ma sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet come luogo positivo e sicuro.